Nun soll auch Spächtlis Mutter gerettet werden

Die berühmt berüchtigte Kuh Spächtli ist nun seit knapp einem halben Jahr auf dem Gnadenhof der Stiftung Gut Aiderbichl in Deutschland. «Spächtli geht es sehr gut hier, sie ist sehr glücklich», erzählt Pascale Pineroli von der Stiftung Gut Aiderbichl. Es sei kein Vergleich mehr zu den Zeiten, als sie noch in der Wildnis herumirrte.

Was Spächtlis Happy End Story noch vervollständigen würde, wäre ihre Mutter Olga. Diese ist mittlerweile zehn Jahre alt und lebt immer noch in Thun, wo die nun dreieinhalb-jährige Kuh Spächtli auch geboren und aufgewachsen ist. «Nächsten Frühling soll sie geschlachtet werden», so Pineroli. «Wir wollen das aber verhindern und Spächtlis Mutter jetzt retten.» Für die Rettungsaktionen sei die Stiftung auf Spenden angewiesen, um das Tier zu kaufen und auf den Gnadenhof zu bringen. «Spächtli würde sich extrem freuen, ihre Mutter wiederzusehen», ist Pineroli sicher, «das wäre ein Happy End plus.» Genauso wie bei den Menschen, sei die Familie auch für die Kühe wichtig.

Spächtli

«Sie hat einen starken Charakter»

Spächtli büxte Ende März aus ihrem Hof aus und trieb sich rund einen Monat in den Wäldern rund um Worb herum, bevor sie endlich eingefangen werden konnte und auf den Gnadenhof gebracht wurde. «Man sieht erst jetzt, was für eine schöne Kuh sie ist», schwärmt Pineroli. «Sie hat glänzendes Fell und strahlende Augen.»

Auf dem Gnadenhof, wo Spächtli bis an ihr Lebensende bleiben wird, habe sie sich in den letzten Monaten gut eingelebt. Ihre Herde bestehe aus 60 weiteren Rindern und sie sei eine der kleinsten aber flinkesten unter ihnen. «Sie hat einen starken Charakter, das hat sie auch auf ihrer unglaublichen Flucht bewiesen.» Das Vertrauen zum Tier aufzubauen, sei zu Beginn schwer gewesen: «Sie hat den Menschen nicht von Anfang an vertraut, es hat Zeit gebraucht, bis ich sie das erste Mal streicheln durfte,» erzählt Pineroli. Mittlerweile vertraue sie Menschen wieder. Pineroli ist sich sicher: «Sobald Spächtlis Mutter bei ihr wäre, würde sie komplett aufblühen.»



So glücklich ist Spächtli mit ihren neuen Freunden (Video: Pascale Pineroli).

(km)