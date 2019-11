Nach der Flucht kam die süsse Überraschung

Während Spächtli im Frühling über Wochen in Worb BE auf der Flucht war, wusste niemand, dass die junge Kuh damals trächtig war. Ende Oktober kam dann die frohe Überraschung: «Spächtli hat ein schönes kleines Stierkälbli zur Welt gebracht», so Pascale Pineroli von der Stiftung Gut Aiderbichl zu 20 Minuten.

Das Junge heisst Stärn und wird, wie seine Mutter, sein ganzes Leben auf dem Hof Gut Aiderbichl in Eslarn DE verbringen. Bei der Stiftung versucht man weiterhin die dritte Generation, also Stärns Grossmutter, zu erwerben, damit die Familie dort zusammen das Leben verbringt.



