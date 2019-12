Angeschossene Katze, Rocker-Krieg, Bankräuber

Januar Auktion geht in die Hose

Auf der Website des Berner Strassenverkehrsamts konnte die Autonummer «BE 868» ersteigert werden; mehrere Interessenten boten rege für das begehrte Kontrollschild. Bis sich ein Bieter namens Melt einschaltete: Dieser hievte den Betrag mit nur einem Klick von 7000 auf 71'000 Franken. Doch diese Verzehnfachung war alles andere als Absicht: Bieter Melt hatte sich schlicht in den Nullen vertippt, wie dieser in einem E-Mail ans Amt geltend machte. «Grundsätzlich ist das letzte Gebot verbindlich», sagt Lundsgaard-Hansen vom Strassenverkehrsamt. Aber: «Weil es ein offensichtlicher Fehler war und ein Interessent kaum ein solches Angebot ernst meinen kann, anerkennen wir den Irrtum.» Glück gehabt, Melt!

Februar Angeschossene Katze

Katzen haben laut dem Volksmund sieben Leben. Diese Weisheit bewahrheitete sich glücklicherweise auch im Fall der zweijährigen Katze Yoschi aus Bümpliz: Nachdem sie von einem Auto angefahren worden war, musste sie im Tierspital notoperiert und gerettet werden. Der eigentliche Schock folgte dann erst im Spital: «Die Ärztin rief uns an und erzählte, dass sie bei den Röntgenaufnahmen zwei Luftgewehrprojektile im Körper von Yoschi entdeckt hatten», erzählte Besitzer Daniel Steiner. Diese Kugeln hätten nicht direkt mit dem Umfall zu tun und stecken möglicherweise bereits seit Monaten im Körper der Katze. Die Schüsse konnten entfernt werden, Yoschi war gerettet. Doch vom Täter, der in der Nachbarschaft leben muss, fehlt nach wie vor jede Spur.

März Opa trifft Enkelin mit Pfeil

Im März schockierte ein tragischer Unfall: Ein 68-jähriger Grossvater hatte aus Versehen mit einem Pfeilbogen auf seine siebenjährige Enkelin geschossen, als er im eigenen Garten Schiessübungen auf eine montierte Zielscheibe machte. Das Drama spielte sich im solothurnischen Wangen bei Olten ab. «Das Kind geriet nach derzeitigen Erkenntnissen in die Schussbahn», so Kapo-Sprecher Andreas Mock gegenüber 20 Minuten.

April YB wird Sofa-Meister

Die Berner Young Boys wurden im April Sofa-Meister. Nach einer Saison der Rekorde krönten sich die Berner mit dem 13. Meistertitel. In Bern wurde ausgiebig gefeiert. Diese Sause wollten sich natürlich auch die YB-Spieler nicht entgehen lassen. In einem Autokorso fuhren sie laut hupend und feiernd durch die Berner Aarbergergasse. Und da, mitten im Siegestaumel, auf dem Dach des YB-Hondas stehend, liess sich YB-Spieler Fasnacht zu einer nicht durchdachten Aktion hinreissen: Der Fussballprofi nahm eine Fackel in die Hand und zündete die verbotene Pyro inmitten der Fans. Fassnacht entschuldigt sich am Tag nach der Aktion: «Es tut mir aufrichtig leid, dass mir in der grenzenlosen Euphorie diese Dummheit unterlaufen ist.» Von YB erhielt er eine «massive Busse».

Mai Rockerfehde endet mit Schüssen

In Belp endete eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Rockerclubs mit Schüssen und Verletzten. Mitglieder der Bandidos hatten sich gerade in den Kellerräumen eines Motels besprochen, als sie von Mitgliedern der Hells Angels und Broncos angegriffen wurden. Bei der Fehde ging es um Gebietsansprüche der Gangs. Die Kapo rapportierte: «Eine Männergruppe stieg aus mehreren Autos, einige waren mit Baseballschlägern bewaffnet.» Dann seien plötzlich die Schüsse gefallen. «Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer», teilte Kapo-Sprecherin Jolanda Egger auf Anfrage mit. Einer der Männer war wegen Schussverletzungen und der andere wegen Schnittverletzungen im Spital. Insgesamt hielt die Polizei 34 Personen an.

Juni Festival erfindet Hauptsponsor

Diesen Sommer fand in Biel zum ersten Mal das Vibez-Openair statt. Während das Line-up mit Top-Headlinern wie Steve Aoki und Sean Paul geschmückt war, gab es bezüglich der Sponsoren einige Unklarheiten. Die Verantwortlichen gaben an, «einen gewichtigen» Partner gewonnen zu haben. Dabei sollte es sich um die Fluggesellschaft Emirates handeln, die als «Presenting-Partner» des Festivals fungieren sollte. Die Sache hatte nur einen Haken: Die offizielle Pressestelle der Fluggesellschaft liess verlauten, dass es «zu keinem Zeitpunkt irgendeine Art von Partnerschaftsvereinbarung mit dem Vibez-Festival gegeben hat». Emirates habe die Verantwortlichen deswegen dazu aufgefordert, «jegliche Art der Bezugnahme auf Emirates als Partner mit sofortiger Wirkung zu unterlassen». Auf dem Festivalgelände wurden deswegen sämtliche Emirates-Logos geschwärzt oder ausgeschnitten. Noch immer ist nicht ganz klar, was da im Hintergrund finanziell alles abgelaufen ist.

Juli Bankdirektor klaut Kundin 3 Millionen

Teure Autos, Pensionkassengelder von über einer Million Franken und ein schönes Haus am Bielersee: So lebte der Direktor einer Migros-Bank-Filiale in Bern. Im Juni stellte sich heraus, wie sich der Banker diesen Lifestyle finanziert hatte. Nämlich etwa, indem er sich an einer Kundin bereicherte und ihr heimlich fast drei Millionen Franken aus der Tasche zog. Die Geschädigte war bei den Taten bereits über 80 Jahre alt und wohnte seit mehreren Jahrzehnten in Rom. Der Direktor brachte die Frau über Jahre dazu, immer wieder namhafte Beträge in einen «besonderen Tresor» zu übertragen. Tatsächlich hatte der Direktor die Gelder, die die Frau in den Tresor legen wollte, als Barbezüge verbucht und in die eigene Tasche gesteckt. Seine Machenschaften flogen schliesslich aber auf.

Ausgust Roter Stern belagert Bern

Das Spiel zwischen den Berner Young Boys und Roter Stern Belgrad wurde von Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause als «rotes Spiel» eingestuft – höchste Sicherheitsstufe also. Diese Einstufung war richtig: Unweit des Bahnhofs kam es am Spieltag bereits zu den ersten Ausschreitungen. «Ein Mann provozierte die Belgrad-Fans bei der Drogenabgabestelle. Rund 15 Personen gingen dann auf ihn los und verprügelten ihn», sagte ein Leser-Reporter. Die aufgebrachten Fans hätten ihn mit Stangen und Glasflaschen geschlagen.

Zwei Polizisten versuchten, den verletzten Mann, der nicht mehr ansprechbar gewesen sei, mit Schlagstöcken vor den wütenden Fans zu schützen. Dies habe jedoch nicht funktioniert. Daraufhin feuerte ein Polizist drei Warnschüsse aus seiner Dienstwaffe ab. Erst dann liessen die Fans aus Belgrad vom verletzten Mann ab. Die Bilanz am Tag nach dem Spiel: fünf Verletzte, drei Warnschüsse von der Polizei, zwei geplünderte Kioske, gefälschte Tickets und etliche Flaschenwürfe.

September Bankräuber mit Justin-Bieber-Look

Drei Raubüberfälle in der Agglomeration von Bern beschäftigten im September die Kantonspolizei. «Gestützt auf Fotos und Beschreibungen des jeweiligen Täters, ist davon auszugehen, dass es sich in allen drei Fällen um denselben Mann handeln dürfte», teilte die Polizei mit. Auf den Überwachungsbilder ist ein Typ im ehemaligen Justin-Bieber-Look zu erkennen: Der Räuber trug während des Überfalls eine braune, lockere «Helmfrisur» – wohl eine Perücke im Look des amerikanischen Superstars.

Oktober Tierklinik setzt Hauskatze auf Strasse

Eine Leserin fand im Oktober in ihrem Wohnblock in Thun eine verängstigte Katze. Nachdem sie bei allen Nachbaren geklingelt hatte und der Besitzer dennoch unbekannt blieb, entschied sie sich dafür, das verängstigte Tier in die Tierklinik Thun zu bringen. Dort sollte der Chip überprüft werden. Dieser war jedoch nicht registriert, weshalb die Besitzerin nicht kontaktiert werden konnte. «Sie haben gesagt, die Katze könne über Nacht in der Klinik bleiben», erzählte L.

Am nächsten Tag dann habe sie eine Vermisstenanzeige gesehen mit derselben Katze auf dem Foto und sich umgehend bei der Besitzerin gemeldet. Die Besitzerin machte sich also am nächsten Morgen direkt auf dem Weg zur Klinik – jedoch nur um zu erfahren, dass ihre Katze dort schon am vorherigen Tag wieder auf die Strasse gesetzt wurde. Man habe die Hauskatze vor dem Eingang des Wohnblocks freigelassen, hiess es seitens der Tierklinik. Dennoch gab es ein Happy End: Nach einigen Wochen fand die Besitzerin die abgemagerte Katze.

November SVP-Politiker wird zum Tram

Die SVP ärgerte sich im November über eine vermeintliche Heizanlage bei der Reitschule. SVP Stadtrat Alexander Feuz polterte über eine «Rechtsungleichheit sondergleichen», da elektrische Wärmestrahler für Gastrobetriebe in Bern gesetzlich tabu sind. Der SVP-Politiker war sich sicher, dass diese Anlage der Reitschule illegal ist und liess sie gar noch anhand eines Fotos von einem ETH-Maschineningenieur begutachten. Dieser stellte fest: «Wenn das keine Heizstrahler sind, bin ich ein Tram.» Wie die Reitschule auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei der Anlage jedoch um eine gewöhnliche Beleuchtung. Diese hänge bereits seit 18 Jahren unter der Brücke. So schnell kann aus einem Ingenieur also ein Tram werden!

Dezember Kirche brennt an Heiligabend

Ausgerechnet an Heiligabend brannte in Herzogenbuchsee die reformierte Kirche. Das Feuer brach um acht Uhr morgens aus und konnte von der Feuerwehr gegen Abend unter Kontrolle gebracht werden. Später fing der Kirchenturm wieder Feuer: Gegen 23 Uhr stürzte dieser ein und fiel auf das Kirchenschiff. Der Sachschaden dürfte in Millionenhöhe sein. Ein weiteres tragisches Detail: Das Gebäude wurde erst im letzten Jahr für 1,15 Millionen saniert. Im Dorf ist die Betroffenheit noch immer gross. Der Kirchgemeinderat wird nun darüber befinden, wie man weiter vorgehen will.

(rc)