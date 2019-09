«Mussten den Schiri im Clubraum einschliessen»

Beim Spitzenkampf zwischen dem Zofinger und dem Möhliner Club ging es hitzig zu und her: Satte vier Platzverweise wurden während des Spiels ausgesprochen – allesamt gegen das Team des NK Pajde.

Nachdem die Platzherren kurz vor Schluss den 3:2-Siegtreffer erzielt hatten, brannten bei den Gästen die Sicherungen komplett durch: Gemeinsam mit mehreren Zuschauern stürmten die Spieler auf den Schiedsrichter los, der vor dem wütenden Mob nur noch die Flucht ergreifen konnte, wie auf Leser-Videos zu sehen ist. Die Aargauer Kantonspolizei musste ausrücken und schlichten: «Es kam zu Tätlichkeiten gegen den Schiedsrichter», sagt Sprecherin Aline Rey.

«Ein schlechter Abend für den Fussball»

Dem Unparteiischen, den 20 Minuten telefonisch erreichte, sitzt der Schock noch tief in den Knochen: «Ich bin seit 15 Jahren Schiedsrichter, aber so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt er. Es sei traurig, dass so etwas im Schweizer Fussball passiere. Detaillierter wollte er sich nicht äussern und verwies für weitere Informationen auf den Schweizer Fussballverband.

Längst kursiert das Video in den sozialen Medien und in den Gruppenchats zahlreicher Amateur-Mannschaften. «Ich finde es beschämend, dass so etwas in der Schweiz passiert – und erst noch in der 2. Liga interregional», sagt der Leser, der 20 Minuten das Video zugeschickt hat.

Auch für Hans Jörg Ryter, Präsident des SC Zofingen, waren die Ausschreitungen schwere Kost: «Das war ein schlechter Abend für den Fussball.» Dass ein Schiedsrichter derart von Spielern und Besuchern bedrängt und vor sich her getrieben werde, habe er noch nie erlebt. «Wir mussten ihn in den Clubraum bringen und dort einschliessen – sonst wäre wohl Schlimmeres passiert», sagt Ryter.

«Schiri-Leistung unter aller Sau»

Eine andere Sichtweise auf die Geschehnisse hat Pajde-Trainer Dejan Rakitic, der Bruder von Barcelona-Star Ivan Rakitic. Er und sein Team fühlen sich vom Schiedsrichter ungerecht behandelt: «Wenn bereits nach drei Minuten ein Spieler Rot sieht – und das wegen Reklamierens und nicht wegen eines harten Fouls – dann ist etwas nicht ganz sauber», meint er. Überhaupt seien alle Platzverweise wegen Redens erfolgt. «Die Leistung des Schiedsrichters war unter aller Sau», tobt Rakitic. Er räumt aber ein: «Das alles rechtfertigt die Szenen nach dem Spiel nicht.» Gegen die Fehlbaren würden daher intern Sanktionen verhängt.

