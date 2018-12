Sri Lanker muss wegen Sozialhilfebetrug gehen

Ein Sri Lanker muss für seinen Sozialhilfebetrug die Zechen bezahlen: Das Solothurner Obergericht hat beschlossen, seine Aufenthaltsbewilligung nicht mehr zu verlängern – er muss die Schweiz verlassen.

Bereits 2002 hatte sich der Mann an einem Mädchen vergangen und wurde zu zehn Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. Es sollte nicht seine letzte Straftat bleiben.

Betrug vor Inkrafttreten der Ausschaffungsinitiative

2012 bezog er Vorsorgegelder von über 150'000 Franken. Dies verheimlichte er aber dem Sozialamt und täuschte es sogar mit einem alten Bankkontoauszug. Mit dem Geld finanzierte er ein misslungenes Filmprojekt. Bis der Betrug aufflog, bezog er weitere 70'000 Franken an Sozialhilfe. 2017 verurteilte das Richteramt Olten-Gösgen den Mann deswegen zu 12 Monaten bedingter Freiheitsstrafe wegen Betrugs, berichtet die «Solothurner Zeitung».

Das Besondere am Fall: Der 63-Jährige verübte die Tat, bevor die Ausschaffungsinitiative 2016 in Kraft trat: Denn Sozialhilfebetrug ist erst seit da ein ausreichender Grund für die Ausschaffung. «Auch wenn diese Regelung nicht rückwirkend auf den Beschwerdeführer Anwendung findet, darf bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden, dass eine entsprechende Tat heute (unter Vorbehalt der Härtefallklausel) zwingend zu einer Landesverweisung führen würde», vermerkt das Gericht.

Staat muss Verfahrenskosten übernehmen



Zudem fallen die Schulden von über 70 000 Franken und die alte Verurteilung wegen sexueller Handlung mit dem Mädchen auf den Mann zurück. «Auch wenn die Straftat bereits geraume Zeit zurückliegt, stellt sie keineswegs bloss eine Bagatelle dar», so das

Solothurner Verwaltungsgericht.

Das Verhalten des Mannes lasse darauf schliessen, dass er «weder gewillt noch fähig sei, sich an die in der Schweiz geltende Rechtsordnung zu halten», so das Gericht. Die Rückkehr in sein Heimatland sei «nicht unzumutbar». Denn der Sri Lanker spreche seine Muttersprache und habe keine Familie in der Schweiz.

Der Staat muss nun die Verfahrenskosten von über 1500 Franken und die 2300 Franken Honorar des Anwaltes übernehmen, da der Sri Lanker kein Geld mehr hat.





(pal)