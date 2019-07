Provokation und Prügelei auf Aldi-Parkplatz

Wüste Szenen spielten sich am frühen Samstagnachmittag vor dem Aldi in Grenchen SO ab. Mittendrin: Der Srilanker N. M.* (30) und sein Schwager (23). Seinen vollen Namen will M. nicht in der Zeitung lesen – aus Angst vor weiteren Angriffen, wie er sagt.

M. schildert den Vorfall wie folgt: Als er und sein Schwager nach dem Einkauf zum Auto gingen, sei plötzlich ein etwa 30-jähriger Albaner vorgefahren. «Er fragte uns, warum wir ihn schräg anschauen würden, obwohl wir das gar nicht getan hatten», sagt M. Er habe sie bedroht und beleidigt. «Unter anderem hat er uns Neger und Hurensöhne genannt», erzählt M.

Nach einigen Bekundungen von Seiten der Srilanker, man wolle keinen Stress und er solle sich bitte wieder entfernen, habe sich der Albaner fluchend in sein Auto gesetzt und sei davongebraust – allerdings nicht ohne Drohung, man sehe sich bald wieder.

Da waren's plötzlich zwei

Dies trat schneller ein als befürchtet: Kaum waren die Einkaufstaschen im Kofferraum verstaut und die drei Srilanker – auf dem Beifahrersitz sass auch der 10-jährige Sohn von M. – losgefahren, versperrte ihnen der Albaner bei der Parkplatz-Ausfahrt den Weg. Im Schlepptau hatte er nun auch seinen Bruder.

«Sie stiegen beide sofort aus und schlugen auf meinen Schwager ein, bei dem die Scheibe offen war», sagt M. Sie hätten ihn aus dem Auto gezerrt und auch noch auf ihn eingetreten, als er bereits auf dem Boden gelegen habe. Als M. ausgestiegen war, um seinem Verwandten zu helfen, wurde auch er attackiert: «Ich wehrte mich, aber auch auf mich hagelte es Fäuste ein.»

Er sei vor allem in Sorge gewesen, dass seinem Sohn etwas passieren könnte, sagt M. Der Bub habe die ganze Zeit lauthals geweint und grosse Ängste ausgestanden. «Noch immer hat er Albträume und fürchtet sich davor, zur Schule zu gehen», sagt M.

«Gegenseitige Provokationen und Tätlichkeiten»

Als der eine Albaner schliesslich auf eine Frau losgegangen sei, welche die Rauferei zu filmen versucht habe, und der andere mit dem Schwager beschäftigt gewesen sei, gelang es M., die Polizei zu verständigen. Daraufhin hätten die Angreifer die Flucht ergriffen. Später liessen die Srilanker ihre Blessuren im Spital behandeln.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt, kurz nach 13 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Aldi-Parkplatz gerufen worden zu sein. «Zum Vorgefallenen gibt es allerdings unterschiedliche Aussagen», sagt Kapo-Sprecher Andreas Mock. Offenbar sei es zu Provokationen und gegenseitigen Tätlichkeiten gekommen. Alle Beteiligten seien bekannt und hätten die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten.

M. und sein Schwager haben dies in der Zwischenzeit getan.

*Name der Redaktion bekannt

(sul)