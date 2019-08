Staatsanwalt ermittelt wegen versuchter Tötung

In einem Zweifamilienhaus in Trimbach SO hat ein 22-jähriger Italiener, C.D.*, am frühen Sonntagmorgen seine Eltern und seinen Bruder angegriffen. Der Bruder und der Vater wurden dabei mittelschwer, die Mutter schwer verletzt. D. konnte später am Bahnhof Olten angehalten und festgenommen werden.

Nun hat Solothurner Staatsanwaltschaft gegen ihn ein Verfahren wegen mehrfach versuchter vorsätzlicher Tötung und schwerer Körperverletzung eröffnet. Zudem wurde Untersuchungshaft gegen den 22-Jährigen beantragt, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte.

Darüber, wie der Sohn seine Familienangehörigen verletzte, konnte die Staatsanwaltschaft noch keine Auskunft geben. Alle Opfer befänden sich jedoch ausser Lebensgefahr.

*Name der Redaktion bekannt



