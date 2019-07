Bern im Städte-Ranking 2019 neu auf Platz 3

Wo lebt es sich in der Schweiz am besten? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lässt das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» jedes Jahr berechnen, wie es um die Lebensqualität von Schweizer Städten steht. Dies wird anhand von 115 Einzelfaktoren in 11 Kategorien bestimmt. So wird etwa berechnet, wie es um die Mobilität in einer Stadt steht oder wie viele Kultur- und Freizeitmöglichkeiten sie bieten kann.

Auch in diesem Jahr wird die Tabelle wieder von der Stadt Zürich angeführt. Die Wirtschaftsmetropole konnte seit 2011 nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden und bietet demnach einiges an Lebensqualität. Auf Platz 2 folgt Zug. Neu auf dem dritten Platz ist die Stadt Bern. Die Bundeshauptstadt konnte in einigen Punkten zulegen und somit Winterthur vom Podest stossen.

Berner Lebenqualität? Aare!

Die Stadt Bern konnte sich in einigen Kategorien verbessern. «Die Berner konnten zum Beispiel in den Bereichen Steuern und Erholung zulegen», so Isabel Häberling von der Firma Wüest Partner, welche das Rating errechnete. Trotzdem sei die neue Tabelle mit Vorsicht zu geniessen: «Bern ist nur einen Platz nach oben gerutscht – unter anderem, weil sich Winterthur in einigen Punkten verschlechtert hat.»

Wenn man sich in der Stadt Bern umhört, was diese denn ausmache, kommt als Antwort immer wieder die Aare: «Wir haben die Aare. Man ist innert Minuten am Fluss oder kann von Thun nach Bern bööteln. Das ist einzigartig», sagt Nicola Baumann (18), angehender Kaufmann aus Worb. Auch Häberling bestätigt, dass der Stadtfluss einen Einfluss auf die Lebensqualität hat: «Die Aare ist natürlich ein grosses Erholungsgebiet und zudem gut zugänglich.»

Bern in der Top 3

Doch wie entsteht das Ranking genau? Dazu Häberling: «Wir bewerten jede Stadt in Kategorien wie zum Beispiel Arbeitsmarkt, Kultur und Freizeit, Steuern oder Bevölkerung und Erholung.» Wenn sich eine Stadt in gewissen Punkten verbessert, steige sie meist in der Tabelle nach oben. Jedoch nicht immer: «Wenn eine andere Stadt Punkte abgibt, kann es sein, dass eine andere Stadt nachrückt, ohne viel dazu beigetragen zu haben.»

In Bern ist die Freude gross, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried bestätigt: «Ich freue mich über den Podestplatz. Da gehören wir auch hin.» Erstmals seit 2014 hat es Bern im Städte-Ranking wieder in die Top Three geschafft. Von Graffenried spürt in der Berner Bevölkerung eine gewisse Aufbruchsstimmung: «Die Leuten in Bern wollen mitmachen und die Stadt aktiv mitgestalten», so der Stapi.

(rc)