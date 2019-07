Stand-up-Paddler findet Revolver in der Aare

Als Marco B.* (35) am Mittwochabend mit seinem Stand-up-Paddle auf dem Nidau-Büren-Kanal bei Port unterwegs war, erblickte er auf dem Grund der Aare eine Waffe. «Erst dachte ich an eine Spielzeugpistole. Doch als ich hinabtauchte und sie ergriff, war mir schnell klar, dass es sich um eine echte handeln musste», sagt er.

Der Revolver habe wohl schon seit längerem dort gelegen, meint B.: «Er war völlig zugerostet und hatte bereits Muscheln und Krebschen angesetzt.»

Der Lysser verständigte umgehend die Polizei. Ein Beamter habe ihm geraten, die Waffe mit nach Hause zu nehmen und am nächsten Tag auf den Posten zu bringen. Das war B. allerdings nicht geheuer: «Ich kenne mich mit Waffen nicht aus und war mir nicht sicher, ob da noch ein Schuss losgehen könnte.» Also übergab er den Revolver noch am selben Abend der Polizei.

Gefundene Waffen müssen der Polizei gemeldet werden

Handelt es sich um die Tatwaffe eines Verbrechens? Hat jemand den Revolver gestohlen und im Fluss entsorgt? Die Kantonspolizei Bern hat diesbezüglich weitere Abklärungen aufgenommen. «Es geht nun darum, herauszufinden, woher die Waffe kommt und wem sie gehört», sagt Sprecher Dominik Jäggi. In diesem Zusammenhang wird unter anderem geprüft, ob sie registriert oder ausgeschrieben ist.

Der Stand-up-Paddler habe genau richtig gehandelt, sagt Jäggi. «Das Gesetz verpflichtet dazu, gefundene Waffen der Polizei zu melden.»

