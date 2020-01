Ueli Anliker (61) hat sich in der Tuning-Szene mit exklusiven Luxus-Karossen einen Namen gemacht. 2009 etwa überzog er einen handelsüblichen Mercedes-Benz SLR McLaren mit 600 Rubinen und fünf Kilo Gold und baute ihn zum damals wohl teuersten Schlitten der Welt um; den «Red Gold Dream» bot er für zehn Millionen zum Verkauf. «Wenn ich etwas baue, dann will ich das Extreme, das Maximum», sagt der Selfmade-Millionär.

«Schon Römer hatten solche Figuren»

Jetzt sorgt der gelernte Automechaniker erneut für Aufsehen – allerdings nicht mit heissen Schlitten, sondern mit nackten Brüsten. Zwei Frauen-Statuen im römisch-antiken Stil, von Anliker selbst designt und lediglich mit einem roten Tuch um Bauch und Taille bedeckt, stehen links und rechts neben der Einfahrt zu seinem grosszügigen Anwesen in Trimbach SO, wie Tele M1 berichtete. «Die passen super zu meinem Haus», sagt Anliker. Die markante rote Fassade und der weisse Zaun versprühen ein südländisches Flair.

Star-Tuner provoziert mit halbnackten Statuen

Für Anlikers neuste Kreation können sich aber nicht alle begeistern. Als der Selfmade-Millionär und seine Frau Anfang Woche aus den Monaco-Ferien zurückkehrten, präsentierten sich die beiden Blondinen auf den Sockeln nicht mehr ganz so freizügig: Jemand hatte sie in der Zwischenzeit in eine Winterjacke gepackt. «Ich kann nicht verstehen, dass sich jemand an so etwas etwas stört», sagt Anliker. Schon die Römer hätten schliesslich im öffentlichen Raum solche Figuren aufgestellt. «Da sah man zum Teil sogar noch die Geschlechtsteile.» Im Quartier gebe es eben viele konservative Gemüter, die Mühe mit dem Aussergewöhnlichen hätten.

Beschwerden auf Gemeinde

Sogar bei der Gemeinde sind wegen der Frauenplastiken Beschwerden eingegangen. «Es sind etwa deren fünf oder sechs», sagt Dieter Altherr, Leiter Ressort Bau. Unter den Urhebern seien nicht nur ältere Menschen, sondern auch Familien. «Sie sorgen sich, weil ihre Kinder auf dem Schulweg an den Figuren vorbeigehen müssen», so der Gemeinderat. Eine Einsprache sei allerdings nicht möglich, da die Statuen zonenkonform seien und folglich kein Baugesuch dafür notwendig sei. Altherr: «Wir werden Herrn Anlikers weitere Bauvorhaben in der Kommission aber sehr genau prüfen.»

Wer sich an seinen Figuren zu schaffen gemacht hat, weiss Anliker nicht. Er überlege sich nun, eine Belohnung von 500 oder 1000 Franken für Hinweise zu den Urhebern auszusetzen. Die Winterjacken werde er in die Brockenstube geben. Anliker: «So haben sie wenigstens doch noch einen guten Zweck.»

(sul)