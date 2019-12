Opfer (12) kann nicht mehr allein Velo fahren

An Heiligabend verkündeten die Richter in Bern das zweitinstanzliche Urteil gegen den Mann, der 2017 in Wattenwil BE ein Mädchen (12) vom Velo gerissen, in ein Maisfeld gezerrt und es dort gewürgt und verletzt hatte.

Während der Angeklagte bestreitet, dass er sich am Mädchen sexuell vergreifen wollte, sind die Oberrichter anderer Auffassung. Wie bereits vom Regionalgericht Oberland wurde der heute 59-Jährige erneut zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Vollzug der Strafe wurde zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben. Ausserdem wurde das zehnjährige Tätigkeitsverbot bestätigt.

Hohe Kosten

Der Mann wurde wie bereits 2018 wegen versuchter sexueller Nötigung, versuchter sexueller Handlung mit Kindern und wegen Pornografie für schuldig erklärt. Hingegen wurde er vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen. Der Verurteilte muss eine Geldstrafe, dem Mädchen eine Entschädigung von rund 17'000 Franken sowie Prozesskosten von rund 40'000 Franken bezahlen. Der Mann nahm das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, gefasst zur Kenntnis.

Die Videoaufnahmen der Opferbefragung, die nur wenige Stunden nach dem Vorfall stattgefunden hatte, seien «eindrücklich», meinte der vorsitzende Richter am Dienstag. Das Mädchen habe die Situation detailliert schildern können – was dem Angeklagten nicht gelungen sei: «Er verstrickte sich mehrfach in Widersprüche, die Situation wurde immer etwas anders geschildert.»

Opfer musste neben Mutter schlafen

Das damals zwölfjährige Opfer sei vom Zwischenfall stark geprägt worden. «Es schlief für Monate nur noch neben seiner Mutter, musste Schlafmedikamente nehmen und will noch heute nicht allein Velo fahren», so der Richter.

Wegen der «hohen Rückfallgefahr» bleibt der Angeklagte in Sicherheitshaft. Ein psychiatrischer Gutachter diagnostizierte eine schwergradige Persönlichkeitsstörung, eine Störung in der Sexualpräferenz sowie eine leichtgradige Depression. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass so etwas erneut geschieht. Das Gericht spricht sich daher für eine umfassende Massnahme aus», so der Oberrichter. Diese sei nur in einem stationären Umfeld möglich.



(cho)