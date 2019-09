Steuern sollen direkt vom Lohn abgezogen werden

Am Dienstagmorgen debattierte der Grosse Rat in Bern über einen Abzug der Steuern direkt vom Lohn. Dem Postulat «Für einen echten Nettolohn» stimmte die Mehrheit der Berner Grossräte schliesslich zu.

Sowohl linke wie auch Mitte-Parteien unterstützten das Postulat der SPlerin Andrea Zryd. «Die Debatte war hitzig, dennoch wurde das Postulat schliesslich überraschend mit neun Stimmen Unterschied angenommen», sagt die Initiantin.

Schuldenfalle Steuern

Der Berner Regierungsrat wird nun beauftragt, einen automatisierten freiwilligen Direktabzug der direkten Steuern vom Lohn für unselbständig Erwerbende zu prüfen.

Mit diesem politischen Werkzeug will Zryd der grössten Schuldenfalle – den Steuern – den Garaus machen: «Im Kanton Bern gibt es jährlich zwischen 60 000 und 65 000 Betreibungen wegen Steuerschulden. Das entspricht einem Betrag von weit über 200 Millionen Franken», gibt die SPlerin an. Der automatisierte freiwillige Direktabzug soll also «Schulden, Notlagen und administrative Leerläufe wegen unbezahlter Steuern» vermeiden.

Obligatorium auf Bundesebene?

Während sich der Berner Regierungsrat um das Anliegen der kantonalen Legislative nun kümmern muss, kommt zu diesem Thema auch der Stein auf Bundesebene ins Rollen: Die BDP kämpft jetzt für einen obligatorischen Direktabzug der Steuern. In Bern wird nun erst einmal lediglich der freiwillige Abzug geprüft. «Ein obligatorischen Abzug würden wir von SP-Seite ebenfalls unterstützen. Mit dem freiwilligen Direktabzug wollten wir nun einen ersten Schritt vorwärts machen». sagt Zryd.

(miw / km)