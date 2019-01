Strasse erneut von Felsabbrüchen bedroht

Der Kanton Bern sperrt an zwei Tagen im Februar bei Sundlauenen die Kantonsstrasse Thun-Interlaken für sämtlichen Verkehr. Grund dafür ist ein instabiler Fels-Turm, der kontrolliert abgebaut werden soll.

Wie die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Montag mitteilte, ragt die instabile Felspartie bis zu einer Höhe von acht Metern über der Fahrbahn auf. Bei einem Abbruch der Felsen wären Personen und Fahrzeuge auf der Kantonsstrasse und im Steinbruch Balmholz gefährdet.

Es handelt sich um eine Totalsperrung, die auch in der Nacht gilt. Die Linienbusse der Thuner Verkehrsbetriebe STI fahren an den beiden Tagen von Thun her nur bis Beatenbucht. Reisende mit Zielen zwischen Sundlauenen und Interlaken fahren via Interlaken. Die Sperrung dauert von Dienstag, 12. Februar, 7.45 Uhr bis Mittwoch, 13. Februar, 17.15 Uhr.



