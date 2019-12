«Man wollte mich schikanieren»

Kurz vor Weihnachten überschlagen sich in der christkatholischen Kirche in Olten SO die Ereignisse: Streitigkeiten zwischen Kirchenrat und Pfarrer führten dazu, dass vor wenigen Tagen der gesamte Rat zurücktrat. Wenige Monate zuvor hatte bereits der Ratspräsident demissioniert. Verschiedenste Vorwürfe stehen im Raum. Grund für die Unstimmigkeiten sind verschiedene Auffassungen über die Hierarchie innerhalb der Kirche.

«Der Kirchgemeinderat glaubt, dass sie sämtliche Angelegenheiten alleine entscheiden können und der Pfarrer lediglich für die Gottesdienste zuständig ist», sagt Pfarrer Kai Fehringer auf Anfrage von 20 Minuten. So habe der Rat beispielsweise eine Schreiberin entlassen und bis heute keine neue angestellt. Dagegen habe er sich gewehrt. Auch gegen andere Entscheide des Rats habe er Kritik geübt. Denn aus Sicht des Pfarrers wird die Gemeinde von Pastor und Kirchgemeinderat gemeinsam geführt.

Anderer Meinung ist der ehemalige Kirchgemeindepräsident Kurt Stutz, der im Juli wegen des Pastors zurücktrat: «Der Pfarrer ist dem Kirchgemeinderat ganz klar unterstellt», sagt Stutz zu 20 Minuten.

Vorwürfe und Intrigen

Stutz' Begründung: «Der Kirchgemeinderat ist fürs Operative zuständig und der Pfarrer fürs Pastorale.» Der Rat habe sich deswegen auch nicht in die Predigten des Pfarrers eingemischt. «Der Pfarrer hingegen hat viele Entscheide des Rats nicht akzeptiert und sich dagegen aufgelehnt», so Stutz. Pfarrer Fehringer wiederum wirft dem Rat vor, dass man ihn genau deshalb habe loswerden wollen: «Sie haben nach Gründen gesucht, um mich zu schikanieren», sagt Fehringer.

Für den Pfarrer geht die Sache bereits in Richtung Böswilligkeit. «Es wird schwierig, wenn Laien über alles bestimmen wollen und mir als Fachperson sagen, dass ich mich raushalten solle», sagt Fehringer. Seiner Meinung nach sei der Rat zurückgetreten, weil in der Kirchgemeindeversammlung klar wurde, dass dieser sich in einer Doppelstruktur organisiert habe. «Sie haben neben den normalen Sitzungen noch geheime Treffen ohne mich abgehalten, die nicht vorgesehen waren», sagt der Pfarrer. Dafür gebe es Beweise.

Der interimistische Kirchgemeindepräsident, der nach dem Rücktritt von Kurt Stutz übernommen hat, wollte auf Anfrage von 20 Minuten keine Stellung zu den Vorwürfen und Geschehnissen nehmen.

Ein Neuanfang?

Pfarrer Fehringer sagt, dass er sich sich schon seit längerer Zeit für eine Mediation ausgesprochen habe, für eine neutrale Person, die im Streit schlichten könnte. «Aus Kostengründen wollten der Kirchgemeinderat dies nicht zulassen», so Fehringer. Ein Rücktritt kommt für ihn nach wie vor nicht in Frage: «Ich denke, dass ich der Kirchgemeinde viel mehr schade, wenn ich zurücktrete. Dann geht nämlich alles weiter wie bisher.»

Am Sonntagsgottesdienst nach dem Rücktritt des gesamten Kirchgemeinderats, liess sich Pfarrer Fehringer vertreten. Wurden ihm die Ereignisse doch zu viel? «Nein, auch ein Pfarrer hat mal ein freies Wochenende. Aber natürlich kam mir der freie Tag gelegen», sagt Fehringer dazu. Viele Mitglieder der Kirche würden hinter ihm stehen und ihn unterstützen.

«Der Rücktritt des Kirchgemeinderats könnte ein Neuanfang werden», sagt auch eine Kirchengängerin, welche die Gottesdienste regelmässig besucht. Hier widerspricht der ehemalige Ratspräsident Stutz: «Wenn der Pfarrer bleibt, gibt es keinen Neuanfang.»

(rc)