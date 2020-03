Auch ein T-Rex muss sein Altglas entsorgen

«Wir Jungs bauen eben gerne irgendwelchen Mist», so der 24-jährige Luciano Nattivi aus Olten SO. Er und sein gleichaltriger WG-Mitbewohner Karim Chocor sind seit ihrem vierten Lebensjahr beste Freunde. Am Sonntag haben die beiden gemeinsam Flaschen entsorgt; Nattivi in einem Kostüm von Sith aus Star Wars und Chocor in einem T-Rex-Anzug.



Die Idee für die spontane Aktion hatte Nattivi. «Da die Menschen wegen dem Coronavirus die ganze Zeit zuhause sitzen, wollten wir mit dieser Aktion ein wenig Aufmunterung bringen», so Nattivi. «In letzter Zeit hört man nur negative Sachen. Also warum nicht etwas Lustiges machen», ergänzt Chocor.

Für Lacher sorgen

Chocor habe aus seinem Kostüm heraus fast nichts gesehen. Doch laut Nattivi wurden sie von einigen Fussgängern und Anwohnern beobachtet und sogar gefilmt. «Das Schönste war, dass sogar eine ältere Dame für uns geklatscht und sich bedankt hat», sagt Nattivi.

Die Freunde werden in Zukunft sicherlich wieder auf der Strasse mit den Kostümen zu sehen sein. «Natürlich nehmen wir das Coronavirus ernst. Doch die Menschen sollen in dieser Zeit etwas zum Lachen haben», so die beiden 24-Jährigen.



