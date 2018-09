«Täter wollte am Bahnhof Züge anschauen»

Am Sonntagmorgen wurde ein Mann, der am Bahnhof Tramelan auf den Nachtbus wartete, von einem psychisch angeschlagenen 18-Jährigen angegriffen und getötet. Der Täter war im Vorfeld auf seine Eltern und seine 12-jährige Schwester losgegangen.

Feier im Restaurant

Nach neusten Erkenntnissen habe sich die Familie des Täters am Abend des Dramas im Restaurant La Calèche in Tramelan aufgehalten, berichtet 20 minutes. Dort wollte sie mit Freunden und Bekannten eine Firmung feiern. «Es waren ungefähr fünfzehn Personen. Unter ihnen war auch ein junger, leicht aufgewühlter 18- bis 19-Jähriger. Ich denke, es ist der Verdächtige», erzählt ein Kunde, der am Tisch neben der Familie sass.

Mehrere Personen berichten, dass M.Q.* unter starken psychischen Problemen litt. Er habe sich nur selten bei seinen Eltern aufgehalten und unter der Woche in einer betreuten Anstalt gelebt. Er sei nur selten draussen anzutreffen gewesen, doch soll eine Vorliebe für Züge haben und sich deswegen öfters am Bahnhof, der sich nur etwa 200 Meter vom Elternhaus des Täters befindet, aufgehalten haben.

Seine Vorliebe für Züge bestätigt auch ein Kunde des Restaurants: «Er hatte seiner Mutter am Tatabend gesagt, dass er auf dem Bahnhof Züge sehen wollte. Sie sagte ihm, es sei zu spät.»

Nach dem Essen kam es zum Drama

«Wir hatten eine Reservierung für sechzehn Personen. Alle kamen. Das Essen verlief gut. Nur ein paar Stunden später ereignete sich das Drama», erzählt der Chef des Restaurant La Calèche gegenüber «Arc Info». Denn als die Familie nach dem Essen in ihrem Haus ankam, ging M.Q.* aus noch ungeklärten Gründen mit einem spitzen Gegenstand auf sie los.

Er verletzte dabei die Eltern und seine 12-jährige Schwester. Diese mussten später mit zwei Rega-Helikopter ins nächste Spital geflogen werden. Alle Familienmitglieder befinden sich laut der Kantonspolizei Bern ausser Lebensgefahr.

Der psychisch verwirrte Täter flüchtete zum nahegelegenen Bahnhof. Dort stach er auf einen 36-jährigen Mann ein, der gerade auf den Nachtbus wartete. Der Mann, der laut der Zeitung erst vor kurzem von Genf nach Tramelan gezogen und in einer lokalen Uhrenfirma tätig war, verstarb noch am Tatort.

In Tramelan kursiert ein Schreckensbild des Opfers

Im Dorf ist das Ereignis das Gesprächsthema Nummer eins. Auf Facebook sammelten sich unterdessen Beiträge von Eltern, die andere Eltern vor verstörenden Bildern warnen, die bei den Jugendlichen in Tramelan herumgeschickt würden. Einer der Jugendlichen zeigt einem Reporter vor Ort das besagte Bild. Man sieht eine Person, die auf dem Bauch in einer riesigen Blutlache liegt. Im Rücken steckt ein Messer.



