«Die meisten pflegen Reborns nur als Hobby»

Carole Strässle-Pilloud (55) rebornt: Aus blanken, beigefarbenen Stoffkörpern fertigt die Grenchnerin lebensechte Baby-Puppen an. Die Rohlinge aus Vinyl bemalt sie mit speziellen Genesis-Farben, versiegelt sie und arbeitet mit Mohairwolle die Haare und Wimpern ein – «rooten» nennt sich letzteres in der Fachsprache. In jedes Löchlein kommt genau ein Härchen. «Es steckt sehr viel Arbeit dahinter», sagt Strässle, die dem Reborn-Hobby seit gut anderthalb Jahren frönt. Bis zu zwei Wochen verbringt sie an einem Modell.

Ihre Reborn-Puppen, kurz Reborns, verkauft die diplomierte Pflegefachfrau für rund 200 Franken. Das sei vergleichsweise günstig. «Ich bin Anfängerin und meine Reborns sind noch nicht perfekt», erklärt sie. Bei erfahreneren Handwerkerinnen und je nach Beschaffenheit und Material blättere man schnell einmal zwischen 800 und 1000 Franken hin, weiss Strässle.

«Das ist doch krank»

Auf zahlreichen Facebook-Seiten wie Bärner Flohmi oder Marktplatz Region Thun tauschen sich die Rebornerinnen, also Herstellerinnen, aus und bieten ihre Werke feil. In den Kommentarspalten wird schnell klar: Die täuschend echten Baby-Puppen spalten die Gemüter. «Mega herzig», finden die einen, «das ist doch krank» oder «da kriegt man ja Angst» wettern die anderen.

«Wir Rebornerinnen werden leider immer wieder heruntergemacht», klagt Strässle. Sie würden als Spinner und Minderbemittelte hingestellt. Solche Reaktionen zeugten von Unverständnis und Intoleranz: «Männer haben auch ihre Eisenbahnen und Fliegerli. Warum dürfen wir Frauen nicht Reborn-Babys als Hobby haben?» Wegen der negativen Kommentare würden sich viele nicht trauen, ihre Reborns gegen aussen hin zu zeigen.

Hegen und pflegen: Ein Reborn-Baby wird gebadet



Aber auch von erfreulicheren Erfahrungen weiss Strässle zu berichten. Kürzlich sei sie mit einer Gruppe von 15 Frauen samt Reborns durch Basel spaziert. Menschen hätten neugierig in die Kinderwagen geblickt und seien ob der Babys entzückt gewesen. «Wir klärten sie dann darüber auf, dass es sich um Reborns handelt, und gaben sie einigen auf die Arme», erzählt Strässle. Man habe begeisterte Reaktionen geerntet. Was sie besonders toll gefunden habe: «Die Männer nahmen die Babys eher auf den Arm als die Frauen. Warum das so ist, kann ich mir aber nicht erklären.»

Babyglück noch einmal erleben

Reborn-Babys stillen unterschiedliche Bedürfnisse. Manche Frauen haben Babys verloren oder können keine Kinder bekommen – die wirklichkeitsnahen Objekte dienen dann als Ersatz. Dies ist aber weitem nicht das einzige Motiv: «Die Mehrheit der Frauen aus meiner Gruppe pflegt ihr Reborn einfach nur als Hobby», sagt Strässle. Andere wollten auf diese Weise herausfinden, «wie es ist, ein Kind zu haben.»

Bei Strässle selbst sind die Gründe nochmals etwas anders gelagert. «Ich habe das Gefühl, meine eigenen Kinder sind viel zu schnell gross geworden. Mit den Reborns kann ich mein Babyglück noch einmal in vollen Zügen geniessen.»

