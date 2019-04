Mann schiesst mit Luftgewehr auf Teenager

In der Nacht auf Sonntag kurz vor 3 Uhr, wartete eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Industriestrasse in Biberist auf ein Taxi. Dabei wurde einer von ihnen von einem Luftgewehr-Projektil getroffen und am Arm leicht verletzt.



Der mutmassliche Schütze wurde von der Polizei ermittelt. Laut ersten Erkenntnissen, wurde der Schuss aus der Wohnung eines 34-jährigen Schweizers abgegeben. Wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn heisst, fühlte sich dieser möglicherweise in seiner Nachtruhe gestört. Die Waffe wurde sichergestellt und die Ermittlungen laufen weiter.



(fss)