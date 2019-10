Die Tetris-Challenge inklusive Fake-Leichnam

Die Tetris-Challenge aus der Schweiz ist mittlerweile zum viralen Hit geworden. Unzählige Polizeifahrzeuge, Feuerwehrwagen und Ambulanzen haben an der Foto-Challenge teilgenommen und ihr Werk mit der Welt geteilt. Nun macht auch das Bestattungsunternehmen Aurora aus dem Kanton Bern mit.

Was ist die Tetris-Challenge?

«Wir wollten zeigen, was in einem Bestattungswagen alles so drin steckt», sagt Bestatter Marc Walther vom Bestattungsunternehmen Aurora. Die meisten Menschen wüssten nicht, wie ein solcher Wagen von innen ausschaut und das Foto solle Klarheit verschaffen. «So sind wir ausgerüstet, wenn wir an eine Trauerfeier gehen», sagt Walther zum Foto, welches am Samstag aufgenommen wurde. An einer Beerdigung müssen die Bestatter, nebst dem Verstorbenen, jeweils auch Kerzen, Dekorationen und Regenschirme mitnehmen. Aber auch Leichensäcke in verschiedenen Grössen und unterschiedliche Podeste für die Bilder transportieren die Bestatter in ihrem Fahrzeug. Sogar eine falsche Leiche hätten sie für das Foto in den Sarg gelegt, so Walther: «Dabei handelt es sich um unseren Fotografen – der natürlich quicklebendig ist.»

