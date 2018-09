FC-Thun-Fans pfeifen Blaskapelle aus

Es hätte ein Geschenk an die Stockhornbahn AG zu deren 50-jährigem Bestehen werden sollen: 70 Musiker diverser Musikvereine gaben am Samstag in der Pause der Partie zwischen dem FC Thun und dem FC Sion den neu komponierten Stockhornmarsch zum Besten.

Doch kaum war der erste Ton gespielt, hallte ein gellendes Pfeifkonzert durch die Stockhorn-Arena, ausgehend vom Fansektor des Heimteams. «Es war blamabel», bilanzierte Alfred C. Schwarz, Geschäftsführer der Stockhornbahn AG, im «Thuner Tagblatt». Umso mehr, als schliesslich auch noch die gegnerischen Fans auf die Blaskapelle pfiffen.

Aktion gegen Eventisierung des Fussballs

Vor dem Spiel waren Flyer verteilt mit der Botschaft «Gäg Fuessbau aus Event» verteilt worden. Man wehre sich gegen die Kommerzialisierung und Eventisierung des Fussballs und verachte es, wenn ein Club versuche, dadurch «zahlungskräftige und spektakelorientierte Besucher» anzulocken, stand weiter auf dem Flugblatt.

FC-Thun-Präsident Markus Lüthi bezeichnet das Verhalten der Fans als «intolerant und unsportlich». Die musikalische Darbietung habe keinerlei kommerzielle Absicht gehabt. Auch kritisiert der Präsident, dass das Flugblatt anonym verfasst wurde. Lüthi: «Wer jene Haltung vertritt, kann sich einen anderen Club suchen. Wir wollen hier im Oberland Leute zusammenbringen – und das lassen wir uns nicht durch solche Aktionen vermiesen.»

(sul)