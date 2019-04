Dieser Plättlileger stürmt die Schweizer Charts

Als 16-Jähriger kam Roberto Brigante aus dem Süden Italiens in die Schweiz. Heute ist er selbständiger Bauarbeiter und bei den Bewohnern Thuns auch als singender Plättlileger bekannt. Auf Baustellen fiel er nämlich schon früh durch sein Gesangstalent auf. So folgten bald erste Auftritte: Er sang auf Hochzeiten, Geburtstagen oder auch am Thuner Stadtfest vor tausenden Zuschauern. Mit seinem neusten Album «Sono io» schaffte es der 56-Jährige nun sogar in die Schweizer Charts.

Erst kürzlich sagte der Cantautore in einem Interview: «Mein Ziel ist es, dass mein Album für eine Woche Platz 100 in der Hitparade schafft. Dieser Traum ist nun mehr als in Erfüllung gegangen. Mit seinem neuen Album landete Brigante gar auf Platz 13 der Schweizer Albumcharts. «Es ist einfach unglaublich, mir fehlen die Worte», sagt der Italiener jetzt zu 20 Minuten. Die Reaktionen auf den Erfolg blieben nicht aus: Auf Social Media wird er im Moment von Fans mit Glückwünschen überhäuft. Der Italiener meint: «Auf gut Berndeutsch gesagt, es räblet!»





(rc)