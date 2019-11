Thuner Töffli-Schreck muss ins Gefängnis

Zwei Tage beschäftigte sich das Gericht in Thun mit einem 33-jährigen Töffli-Fahrer. Im Saal 5 gab es zu klären, welche Taten der Thuner in den letzten Jahren tatsächlich begangen hatte.

Die drei vorsitzenden Richter haben sich am Mittwochmorgen nun besprochen. Das Gericht in Thun sah den 33-Jährigen als schuldig. Und zwar in allen Fällen. Das Urteil beläuft sich auf 36 Monate, 12 davon muss der Mann absitzen. Die Richter folgen somit praktisch der Forderung des Stastsanwaltes.

Das meint der Richter

Denn für den vorsitzenden Richter ist klar, dass der Mann seine Nachbarin während einer nächtlichen Töfflifahrt nach Hause zu vergewaltigen versucht hatte. Obwohl der Thuner diese Tat bestreitet, belastet ihn eine SMS des Opfers schwer. Die Frau schrieb in der Tatnacht folgendes: «Du bist gefährlich! Du wolltest mich vergewaltigen. Warum? Ich gehe morgen zur Polizei.»

Und auch der ihm vorgeworfene Raub vom Spätsommer 2015 soll der Mann begangen haben: Die beraubte Frau konnte den Mann bei einer Einvernahme als den Täter identifizieren.

Frauen auf Töffli nachgejagt

Und wie sieht es mit den 21 Diebstählen oder den Versuchen dazu aus? Auch hier ist für den Richter klar: Es war der 33-Jährige, der bei nächtlichen Töffli-Touren durch Thun den Frauen die Wertsachen entriss. Und zwar auch in den Fällen, in welchen die Opfer den Täter nicht mehr wirklich beschreiben konnten. Denn: Die Vorgehensweise des kriminellen Töfflifahrers war stets identisch – das einzigartige Muster hat den Mann überführt.





