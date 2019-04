Berner Stadt-Katzen mit Luftgewehr angeschossen

Wie viele Katzen wurden in Bümpliz-Nord bereits mit einem Luftgewehr angeschossen? In jüngster Zeit wurden bei mehreren Tieren aus dieser Gegend Luftgewehrprojektile im Körper entdeckt. Erst am Freitag bemerkte eine Katzenhalterin Bleigeschosse in ihrem Haustier.

Die einjährige Katze Boo hatte Glück. Das Projektil blieb in ihrer äusseren Hautschicht stecken und konnte nicht bis zu den Organen vordringen. Sie überlebte den hinterhältigen Angriff. Bei der Katzenhalterin sitzt der Schock dennoch tief: «Ich konnte es kaum glauben», so die 24-Jährige. Anfangs habe sie nichts bemerkt, erst beim Streicheln sei ihr klar geworden, dass mit Boo etwas nicht stimmte. Als sie die Katze untersuchte, bemerkte sie die Wunde schnell. «Ein Teil des Projektils schaute sogar noch aus der Wunde heraus.» Umgehend informierte sie den Notfalltierarzt: «Auch er konnte es kaum glauben.»

Der Tierquäler von nebenan

Erst im Februar wurde im selben Quartier ein Kater von zwei Projektilen aus einem Luftgewehr getroffen, wie 20 Minuten berichtete. Beim angeschossenen Kater wurden die Projektile nur durch Zufall entdeckt. Er wurde von einem Auto angefahren und musste deswegen geröntgt werden. Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass der Kater zwei Luftgewehrprojektile im Körper trug.

«Wir leben in einer Gegend mit vielen Katzen», so die Besitzerin von Boo. Der angeschossene Kater habe sein Zuhause gleich um die Ecke. Sie kann nicht verstehen, was die Angriffe sollen: «Das Projektil ist zu schwach, um die Tiere zu töten, aber stark genug, um sie schwer zu verletzen.»

Trauma beim Tier?

«Ich habe mir lange überlegt, ob ich meine Katzen wieder herauslassen soll», so die Bernerin. Sie hofft, dass der Täter bald zur Rechenschaft gezogen wird. Ihrer Katze gehe es mittlerweile wieder besser, und sie dürfe wieder hinaus. Trotzdem habe sie noch Angst um ihre beiden Lieblinge: «Die Vorstellung, dass es jemand auf unschuldige Tiere abgesehen hat, ist echt schlimm.» Auch bei der Katze hinterliess der Angriff Spuren: «Sie war die letzten Tage sehr anhänglich und blieb trotz des guten Wetters fast den ganzen Tag bei mir.»

