Tote Tiere auf Hof – Mann festgenommen

Eine Patrouille der Kantonspolizie Aargau entdeckte auf einer Weide in Oftringen ein totes Schaf. Bei einer genaueren Kontrolle des Hofes durch die beunruhigten Beamten, stellten diese fest, dass auch die anderen Tiere in miserablem Zustand gehalten wurden. «Es konnten mehrere tote, sogar bereits verweste Tiere festgestellt werden», schreibt die Kapo Aargau in der Medienmitteilung.



Strafverfahren wurde eröffnet

Sofort musste gehandelt werden: 16 Schafe, 4 Ziegen und 35 Hühner – teilweise in sehr schlechtem Zustand – wurden auf anderen Höfen untergebracht. Der Mann, der für diese Missstände verantwortlich ist, wird ebenfalls zur Rechenschaft gezogen: Der 57-jährige Schweizer und Besitzer der Tiere wurde vorläufig festgenommen.

Weshalb es soweit kommen konnte, wird nun durch die

Kantonspolizei Aargau abgeklärt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

