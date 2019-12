Mann stürzt auf Gleise und wird von Zug überfahren

Ein Mann beabsichtigte am Dienstagmorgen kurz vor 11 Uhr morgens, die Gleise am Bahnhof Gampel-Steg am Ende des Perrons zu überqueren und stürzte dabei zu Boden. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung des Schnellzuges wurde der Mann von diesem erfasst und verstarb.

Zeugenaufruf

Die Walliser Kantonspolizei bittet Personen, die sich zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Perron 2/3 befanden und Auskunft zum Unfallhergang machen können, sich bei der Einsatzzentrale zu melden.

(km)