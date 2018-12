Tödlicher Unfall durch medizinisches Problem?

Ein heftiger Unfall erschütterte am Sonntagabend gegen 17 Uhr das kleine Dorf Konolfingen BE. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein 71-jähriger Autofahrer vom Zentrum her in Richtung Grosshöchstetten unterwegs, als es im Bereich der Bushaltestelle Dorf aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse abkam. Das Auto durchbrach in der Folge einen Weidezaun und kam schliesslich im angrenzenden Wiesland zum Stillstand.

Beifahrerin unverletzt

Ein Passant leistete dem verletzten Autolenker Erste Hilfe, ehe die aufgebotenen Rettungskräfte die medizinische Versorgung übernahmen.

Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungs- und Reanimationsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann aus dem Kanton Bern noch vor Ort verstarb

Es ist nicht ausgeschlossen, dass dem Unfall ein medizinisches Problem vorausging. Die Beifahrerin blieb beim Unfall

unverletzt. Die Burgdorfstrasse musste zwischen Konolfingen und Grosshöchstetten für zirka vier Stunden gesperrt werden.

(bho)