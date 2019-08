Thun trauert um Leon S.*(16)

Die Trauer in Thun ist gross: Blumen liegen am Boden, Kerzen brennen, «I liebe di für immer» steht auf den Boden gekritzelt. Hier, an der Thuner Seestrasse, unweit des Bahnhofs, haben Jugendliche einen Freund, eine Familie ihren Sohn und Bruder verloren.

Der 16-jährige Leon S.* wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war es ein Unfall, der den Jugendlichen aus dem Leben riss. «Der Mann dürfte sich zuvor im Bereich der Bahngleise bei der Seestrasse aufgehalten haben, als er von einem Zug erfasst wurde», steht im Polizeibericht.

Hätte ein Zaun das Unglück verhindert?

Sein älterer Bruder präzisiert: «Leon wurde nicht überfahren, er wurde vom Zug lediglich gestreift.» Durch die Kraft des vorbeifahrenden Zuges sei Leon weggeschleudert worden; der Aufprall sei dann tödlich gewesen.

Der 16-Jährige war zuvor entlang der Gleise unterwegs – vielleicht mit Kopfhörern in den Ohren – als plötzlich der Güterzug angefahren kam. «Er hat den Zug wohl nicht bemerkt», so der Bruder. Und auch der Lokführer hat den 16-Jährigen nicht wahrgenommen. So kam es schliesslich zur verheerenden Streifung. Der Bruder, die Familie, die Verwandten, Freunde und Kollegen könnten dieses tragische Unglück nicht verstehen.

Doch für die Angehörigen ist klar: «Hätte es dort entlang der Gleise einen Zaun, wäre Leon noch am Leben.» Ein Blick in der Umgebung des Unfallorts zeigt: Tatsächlich ist die Strasse nicht überall vom Bahntrasse abgetrennt. Im Industriegebiet, kurz vor dem Bahnhof, grenzen teils Parkplätze oder schliesslich gar das Trottoir beinahe direkt an die Gleise. «Fahrlässig», finden die Hinterbliebenen. Bei der SBB kann man zu den Umständen derzeit keine Stellung nehmen: «Dies, aufgrund der noch immer laufenden Ermittlungen», wie Sprecher Martin Meier sagt.

Imense Trauer, riesige Anteilnahme

Während die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Hintergrund des Unfalls abklärt, wird in Thun weiter getrauert. «Es ist das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann», sagt der ältere Bruder des Verunglückten. Die Polizei hätte ihm am Samstagnachmittag, neun Stunden nach dem tödlichen Unfall, die traurige Nachricht überbracht.

Einziger Trost in dieser schweren Zeit sei die riesige Anteilnahme im Oberländer Städtchen, sagt der Bruder: «Wir erfahren enormes Mitgefühl. Es ist schön zu sehen, wie gerne die Leute Leon hatten.» Am 9. September um 14 Uhr wollen sich dann Leons Liebste, seine Freunde und ehemaligen Schulkollegen vom 16-Jährigen verabschieden.

(miw)