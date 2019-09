Töff-Fahrer (33) stirbt nach Crash mit Postauto

Am Samstagnachmittag ereignete sich kurz nach 15.40 Uhr ein Unfall in Unterseen BE. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern war ein Töff-Fahrer von Interlaken herkommen in Richtung Beatenberg unterwegs. Ein Postauto fuhr zur selben Zeit in Richtung Scheidgasse. An einer Kreuzung kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Postauto.

Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und bis zum Eintreffen der umgehend ausgerückten Einsatzkräfte durch mehrere Ersthelfer betreut. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungs- und Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Beim Opfer handelt es sich um einen 33-jährigen Portugiesen, der im Kanton Bern wohnhaft war. Der Lenker und die Insassen des Postautos blieben unverletzt.

Strasse gesperrt

Die Scheidgasse blieb während rund viereinhalb Stunden nach dem Unfall gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern zwei Ambulanzteams und eine Notärztin.

Weiter wurde das Care Team des Kantons Bern zur Betreuung betroffener Personen aufgeboten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

(doz)