Töfflifahrer stirbt nach Kollision mit Postauto

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag kurz vor 14 Uhr eine Meldung zu einem Unfall im Spreitlaui-Tunnel in Guttannen erhalten. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein Töfflifahrer auf der Grimselstrasse Richtung Innertkirchen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch unklaren Gründen stark nach links geriet. In der Folge kollidierte er mit einem Postauto, das in der Gegenrichtung nach Guttannen unterwegs war, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Töfflifahrer stürzte beim Unfall zu Boden. Er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch vor Ort. Der Mann ist formell noch nicht identifiziert, es bestünden jedoch konkrete Hinweise auf die Identität, schreibt die Polizei.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Strassenabschnitt mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs laufen.

(vro)