Opfer verlor nach Stich mit Rüstmesser 2,5 Liter Blut

V. V.* muss sich seit heute vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland wegen vorsätzlicher Tötung verantworten. Die 28-Jährige soll Anfang Oktober 2018 in Schwarzenburg ihren Partner H. C.* umgebracht haben.

In der Wohnung des 55-jährigen Schwarzenburgers kam es nach dem Abendessen zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Zunächst verlief der Streit verbal, dann kam es auch zu Tätlichkeiten, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Es kommt zu einem ersten Handgemenge im Wohnzimmer. C. verdreht V. dabei den Arm, schüttelte sie und stiess sie grob auf das Sofa. Insgesamt vier Mal rief V. an jenem Abend die Ambulanz an. Die Sanitäter sollten kommen und ihren Partner abholen. Denn dieser habe Alkohol- und Drogenprobleme.

C. am Telefon: «Ein Messer ins Herz bekommen»

Als V. ankündigt draussen einen Spaziergang zu machen, wird C. wütend und beginnt zu Schreien. Seine Freundin flüchtet in die Küche und nimmt dort ein Rüstmesser in die Hand. Dann überschlagen sich die Ereignisse. C. schreitet schreiend auf die zierliche Frau zu – V. sticht ihrem Partner das Rüstmesser in die rechte Seite der Brust. Damit nahm sie laut Anklage mindestens den Tod von C. in Kauf. Anschliessend begleitete die Frau den Mann zu einem Sofa, wo er schliesslich die Ambulanz rief, weil er «ein Messer ins Herz bekommen» habe.

Das Opfer erlitt eine einzige Stichverletzung. Der Mann verlor aufgrund der Verletzung rund 2,5 Liter Blut und verstarb noch vor Ort. Die Polizei sicherte neben der Tatwaffe auch ein Minigrip mit weissem Pulver.

Söhne leiden unter Tat

Die beiden Söhne von C. sagten bei der Gerichtsverhandlung am Mittwoch als erste aus. Es sei ein riesiger Schock gewesen, sagt sein Sohn von C.: «Am Anfang hatte ich Mühe mit Einschlafen, ich sah Bilder.» Laut dem Sohn litt der Vater an einer psychischen Krankheit, diese habe er jedoch überwunden, es sei ihm besser gegangen. Beide Söhne geben an, dass ihr Vater nicht gewaltätig war – auch nicht, wenn er in einem psychischen Tief gewesen sei. Für die beiden Nachkommen ist der Prozess belastend: «Es wühlt alles wieder auf, jetzt wo ich den Tathergang höre», sagt der andere Sohn vor Gericht aus. Er hoffe, dass er nach dem Prozess damit abschliessen könne.

Die Verhandlung wir am Nachmittag weitergeführt. V. wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Die Richter werden entscheiden müssen, ob die Frau in Notwehr gehandelt hat. Das Urteil wird für Freitag erwartet.

