Toter Säugling – Verfahren gegen Mann eingestellt

Die Tat schockte die ganze Schweiz. In Reconvilier im Berner Jura wurde im Januar 2019 ein Plastiksack mit einem leblosen Säugling in einer Mülltonne gefunden. Die Ermittler machten umgehend die Mutter des Kindes ausfindig und stiessen dabei auch auf einen Mann aus dem näheren Umfeld der jungen Frau. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Dass er nicht der Vater des Säuglings ist, wurde schnell klar. Im Lauf der Untersuchungen kamen die Ermittler zum Schluss, dass er nicht in die Ereignisse involviert war. Der Mann werde nun für den erlittenen Schaden entschädigt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Auch der biologische Vater des Babys konnte rasch ermittelt werden. Doch auch er war vom Strafverfahren nicht betroffen. Die Mutter war in der Folge in eine Institution eingewiesen worden. Wo sie heute lebt, ist nicht bekannt.

(sda/rc)