Tourenfahrerin (39) tödlich verunfallt

Am Sonntagmorgen ist eine Skitourenfahrerin in Guttannen BE schwer verunfallt. Die 39-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte, befanden sich die Frau und ein Mann auf einer Skitour auf der Abfahrt vom Lauteraarhorn, als die Frau aus unbekannten Gründen in unwegsames Gelände abstürzte.

Unfall wird unteruscht

Ein Team der Air Glaciers sowie ein Rettungsspezialist der Alpinen Rettung Schweiz konnten am Unfallort nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Der Unfall wird von der Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland untersucht.

(dmo)