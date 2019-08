Touristen glauben, Wasser aus Aare sei trinkbar

Die Aare ist aufgrund ihrer Türkisfarbe bei Touristen sehr beliebt. Besonders auf Tripadvisor erhält der Fluss äusserst gute Noten. Die schöne Farbe führt aber zu Trugschlüssen, was die Trinkbarkeit des Wassers angeht.

So steht in vielen Kommentaren, dass das Wasser so sauber sei, dass man es sogar trinken könne. Ein Mann aus Grossbritannien schreibt in einem Forum für Expats, dass Bern die einzige Stadt der Welt sei, die einen Fluss habe, in dem man schwimmen und dessen Wasser man trinken könne.

Flusswasser enthält immer Kotkeime

Dem ist aber natürlich nicht so. Keinem Berner würde es in den Sinn kommen, Wasser direkt aus der Aare zu trinken. Zwar verbraucht eine Person in Bern rund 175 Liter Wasser pro Tag, dieses stammt aber hauptsächlich aus dem Grundwasser des Einzugsgebiets des Emmentals und des Aaretals.

Laut dem Experten und Mediziner Beat Staub ist das Wasser der Aare zwar von ausgezeichneter Qualität, dies bedeute allerdings noch lange nicht, dass man es trinken könne. «Um als sicher zu gelten, dürfen im Wasser keine Kotkeime enthalten sein. In der Aare gibt es aber Kolibakterien.» Ein Schluck Wasser mache allerdings noch nicht krank.

«Wenn die Aare braun ist, sollte man nicht baden»

Ein Labor in Bern überprüft die Wasserqualität des Flusses ständig. Die Resultate werden dann an das Bundesamt für Umwelt und die Europäische Umweltagentur übermittelt. Dabei werden der Aare stehts ausgezeichnete Zeugnisse ausgestellt.

Die Qualität des Wassers kann sich jedoch je nach Umständen verändern. So sind nach einem Gewitter beispielsweise mehr Fäkalbakterien im Fluss zu finden als normal. Das liegt daran, dass die Kläranlagen nur eine begrenzte Kapazität haben. Kommt es zu starken Regenfällen, gelangt ein Teil des Abwassers in den Fluss. «Wenn die Aare braun ist, ist es nicht einmal ratsam, baden zu gehen, geschweige denn, das Wasser zu trinken», sagt Staub.

