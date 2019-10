Schweizer Tradition in Windeln und auf Heuwagen

Als Rehe, Superhelden, Älpler und die jamaikanische Bobmannschaft verkleideten sich die Teams am diesjährigen Heuwagenrennen im freiburgischen Charmey. Das gute Wetter, die geschmückten Wagen und die aufwendigen Kostüme der Teilnehmer sorgten für gute Stimmung unter den zahlreichen Besuchern.

Umfrage Würdet Ihr auch einmal an einem Heuwagenrennen teilnehmen? Ja unbedingt. Nächstes Mal bin ich dabei.

Nein, das ist etwas für Kinder.

Das ist mir zu anstrengend., ich schaue lieber zu.

Der Anlass im Greyerzer Dorf findet seit 1972 jährlich zum Chilbi-Fest statt. Alte Heuwagen werden kunstvoll verziert und durch die Teams so schnell wie möglich durch das Dorf gezogen. Es finden jeweils zwei Läufe statt, einer am Samstagabend und einer am Sonntagnachmittag.

(km)