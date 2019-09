Hier tragen Separatisten einen Sarg durch Moutier

Das kantonale Verwaltungsgericht hatte am Donnerstag verkündet, dass die Regierungsstatthalterin den Urnengang 2017, der besagte, Moutier BE könne zum Kanton Jura wechseln, zurecht für ungültig erklärt hat.

Knapp 4000 Personen demonstrierten gegen diese Annulation am Freitagabend. Schweigend führten die Separatisten in Schwarz gekleidet einen dramatischen Trauerzug durch – Fotos und weitere Infos gibt es in der Bildstrecke.

(km/sda)