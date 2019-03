Verdacht auf übertragbare Krankheit

Wie ein Leser-Reporter berichtet, durften zahlreiche Zugreisende am Dienstagabend nach der Ankunft in Lyss BE den Zug nicht verlassen, draussen wartete bereits die Polizei sowie die Sanität. Wie der Leser weiter erzählt, habe er vernommen, dass man einen Verdacht auf einen an Tuberkulose erkrankten Passagier habe.

«Nach dem Eintreffen der Polizei musste ein grosser Teil der Reisenden seine Personalien abgeben – im Falle einer Bestätigung der Krankheit», so ein weiterer Leser-Reporter.

Die SBB bestätigt auf Anfrage einen medizinischen Vorfall. Ein Mediensprecher der Kantonspolizei Bern wollte den Tuberkulose-Verdacht nicht bestätigen. Jedoch sei man wegen der Möglichkeit einer ansteckenden Krankheit ausgerückt. In so einem Fall ziehe man stets die Sanität hinzu.

Wir mussten auf die Ankunft des Krankenwagens warten, um zu bestätigen, dass die Passagiere keinen Kontakt zu jemandem hatten, der als ansteckend galt. Alles wurde endlich wieder in Ordnung gebracht und niemand wurde in gefährdet. Tut mir Leid für die Umstände. /bdo — RailService SBB CFF FFS (@RailService) March 26, 2019

Bakterielle Infektionskrankheit

Tuberkulose ist gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine durch hustende Erkrankte über die Raumluft übertragbare Krankheit. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die bakterielle Infektionskrankheit mit schätzungsweise 1,6 Millionen Toten im Jahr 2016 weltweit eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. In der Schweiz soll es laut BAG pro Jahr zu rund 550 Erkrankungen kommen.

