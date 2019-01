Mann neben Skipiste tot aufgefunden

Ein 69-jähriger Türke ist am Dienstagnachmittag beim Skifahren in der Region Zweisimmen BE verstorben. Rettungskräfte bargen seinen leblosen Körper abseits der Piste, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Ersten Abklärungen zufolge waren zwei Skifahrerinnen um etwa 14 Uhr auf einen losen Skistock aufmerksam geworden. In der Folge konnten die Frauen abseits der Piste einen leblosen Mann sichten, worauf sie umgehend die Rettungskräfte alarmierten. Die beiden Frauen leisteten schliesslich gemeinsam mit einer weiteren Schneesportlerin Erste Hilfe, bis Mitarbeitende des Pisten- und Rettungsdienstes sowie eine Crew der Air-Glaciers vor Ort eintrafen.

Die Kantonspolizei Bern geht davon aus, dass der Mann abseits der Piste vom Parwengsattel in Richtung Obere Chaltebrunne unterwegs war. Dabei muss er aus unbekannten Gründen gestürzt sein. Schliesslich kam er in einem Bachbett zu liegen.

(20 Minuten/sda)