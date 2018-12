U-Haft gegen Messerstecherin beantragt

Nach dem tödlichen Beziehungsdrama in Derendingen SO am Samstag ist gegen eine 56-jährige Frau eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet worden. Sie wird dringend verdächtigt, ihrem Partner tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft für die festgenommene Schweizerin.

Untersuchungen brauchen Zeit

Die Tatwaffe war ein Messer, wie die Medienstelle der Solothurner Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage bestätigte. Die Untersuchungen in diesem Fall würden sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen könnten zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Der 57-jährige Mann war bei einem Streit mit seiner Lebenspartnerin in einem Einfamilienhaus in Derendingen schwer verletzt worden. Die Rettungssanitäter versuchten noch, den Mann zu reanimieren, er verstarb aber noch in der Wohnung. Die Kantonspolizei war am Samstag kurz nach 9 Uhr über die Auseinandersetzung informiert worden.



(sda)