US-Tourist bangt bei Deltasegler-Flug um Leben

Ein amerikanischer Tourist aus dem Bundesstaat Florida wollte auf einem Ausflug mit einem Deltasegler eigentlich nur die schöne Aussicht auf das Berner Oberland geniessen. Doch bereits Sekunden nach dem Start mit dem Luftsportgerät begann eine furchteinflössende Odyssee für Chris Gursky.

Ungesichert rutscht Gursky ab und muss sich mit aller Kraft an den Piloten klammern. Der Pilot bemerkt die gefährliche Situation sofort und versucht zu landen. Trotzdem steigt der Deltasegler immer höher, und langsam verlassen den Touristen die Kräfte.

«Das muss ich wiederholen»

Nach über zwei Minuten kommt schliesslich die Erlösung: Der Pilot findet eine grosse Wiese, doch Gursky kann nicht mehr länger festhalten. Er stürzt auf die Wiese und muss ins Spital gebracht werden.



Beim Sturz bricht er sich das rechte Handgelenk und reisst sich die linke Bizepssehne. Es muss operiert werden.

Wieder bei Kräften, lädt er das Video auf Youtube und schreibt: «Wie in einem Actionfilm rutschte meine Hand in Zeitlupe ab.» Trotz des schrecklichen Erlebnisses will der Amerikaner den Flug wiederholen: «Ich muss nochmals auf so einen Flieger. Den ersten Flug konnte ich ja gar nicht geniessen.»

Wieso Gursky ungesichert war, ist noch unklar. Er will die Schuld aber nicht dem Piloten in die Schuhe schieben: «Der Pilot hat alles unternommen, um mich zu retten. Er hielt mich an meinem Gurt fest und flog gleichzeitig mit einer Hand.»



