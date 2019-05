Geplante Kuppel erinnert SVP an ein Minarett

Auf dem Haus der Religionen am Berner Europaplatz ist derzeit das Gerüst eines Bauvorhabens zu sehen. Hier, auf dem Vordach des Gebäudes, plant der örtliche Muslimische Verein eine Kuppel zu bauen. Die Installation soll rund dreieinhalb Meter hoch und ebenso breit werden. Die Bauherren wollen damit laut eigenen Angaben zeigen, was im Innern des Gebäudes vonstatten geht. Auch solle die Kuppel den Muslimen, die nach Bern in die Moschee kämen, den Weg zeigen. Mit dem Gottesdienst und dem Gebet hätte das Ganze dann aber nichts zu tun.

«Eine Machtdemonstration»

Doch rechte Politiker sehen darin eine Provokation; für sie ist der geplante Bau eine Umgehung des Minarettverbots. Die städtische SVP prüft jetzt eine Einsprache gegen das Bauprojekt.

Die Partei stört sich auch ganz besonders am 75 Zentimeter hohen Spitz, der auf der Kuppe installiert werden soll. Dieser erinnere Laien an ein Minarett. «Es handelt sich also offensichtlich um eine Macht- und Präsenzdemonstration im öffentlichen Raum», heisst es in einer Mitteilung des Egerkinger Komitees, das die Berner SVP beim Widerstand unterstützt.

Es fehlte das Geld

Bis am 17. Juni läuft das Einspracheverfahren. Das geplante Objekt hätte eigentlich schon lange gebaut werden sollen. Die Kuppel der Muslime war laut der «Bund»-Zeitung von Anfang an Bestandteil der Planung für das Haus der Religionen. Doch damals fehlte noch das Geld. Damals wurde auf dem Gebäude erst die Spitze eines hinduistischen Tempels aufgebaut.

(miw)