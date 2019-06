Polizeieinsatz wegen Aktivisten vor Bundeshaus

Die Bewegung «Extinction Rébellion» (Rebellion gegen die Auslöschung) hatte in den vergangenen Wochen unter anderem in der Westschweiz für Aufregung gesorgt. Rund 300 Aktivisten blockierten Mitte April in Lausanne mit einem Picknick auf der Grand-Pont-Brücke während einer Stunde den motorisierten Verkehr. Ähnliche Aktionen gab es bereits in zahlreichen Städten Europas.

Nun rufen die Aktivisten zu einer weiteren nicht bewilligten Aktion gegen die Umweltzerstörung auf. Am Donnerstagvormittag soll vor dem Haupteingang des Bundeshauses Kunstblut vergossen werden, danach planen die Beteiligten, sich auf die Strasse zu legen.

Die Kantonspolizei Bern hat Absperrungen beim Haupteingang aufgestellt. So soll der Zugang für die Parlamentarier gewährleistet sein. Die Bundesgasse wurde für den Verkehr gesperrt.

(sda)