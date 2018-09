Aus Rache drei Polizeiposten versprayt

Der Zwist zwischen Berner Krawallmachern und der Polizei ist in eine neue Runde gegangen: «Die Polizeigewalt der vergangenen Tage in Bern verlangt nach Antworten», schreibt das Onlineportal barrikade.info auf seiner Website. Im publizierten Text bekennen sich die Autoren dazu, die Polizeiposten Ostermundigen, Köniz und Schwarzenburg grossflächig zugesprayt und mit Parolen versehen zu haben.

«Machen wir ihre Arbeit so schwer wie möglich»

Offenbar waren die Sprayereien also ein Racheakt. Ein möglicher Grund für den Vandalismus sind die Krawalle vor knapp zwei Wochen vor der Berner Reitschule. Von Seiten der Reitschule und aus reitschulnahen Kreisen wurde damals der Polizei ein unverhältnismässiges und zur Eskalation beitragendes Verhalten vorgeworfen.

Der Text auf barrikade.info schliesst mit dem Aufruf, für mehr polizeifreie Räume zu sorgen: «Machen wir ihre Arbeit so schwer wie möglich und besuchen wir sie zuhause.» Dies haben Aktivisten in den letzten Tagen nun also mit Spraydosen bewaffnet getan.

Kapo bestätigt

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Kantonspolizei Bern die Sprayereien an den drei Polizeiwachen. Derzeit würden diesbezüglich Abklärungen laufen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

