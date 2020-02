Fahrer rammt Hydranten und löst Fontäne aus

Die Kantonspolizei Freiburg führte am Montag bei der Duensstrasse in Düdingen Polizeikontrollen durch. Kurz nach 12 Uhr wollten die Beamten ein Fahrzeug kontrollieren, welches von Tafers her in Richtung Düdingen fuhr. Der BMW-Lenker dachte jedoch nicht daran, den Anweisungen der Polizei zu folgen, und fuhr in rasanter Weise in Richtung Bahnhof, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Mitten im Dorf auf der Hauptstrasse verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, prallte in einen Hydranten und anschliessend in das Gebäude nebenan. Bei der Kollision mit dem Hydranten wurde eine meterhohe Fontäne ausgelöst. Der Lenker ergriff daraufhin die Flucht.



Fontäne mitten Düdingen (Video: Leser-Reporter).

Fahrer immer noch auf der Flucht

Der Unfallwagen wurde beschlagnahmt und eine Untersuchung eingeleitet. Es entstand grosser Sachschaden an verschiedenen Infrastrukturen und insgesamt elf Gebäude in der Nähe des Unfallortes blieben während vier Stunden ohne Wasserversorgung.

Die Kantonspolizei Freiburg bestätigte am Dienstagmorgen gegenüber 20 Minuten, dass der gesuchte BMW-Fahrer immer noch auf der Flucht ist.

(km)