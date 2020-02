Unfall mit Poschi auf matschiger Strasse

Die Strasse war nass, Schneematsch lag auf der Fahrbahn: Am frühen Mittwochabend kam es auf der Hauptstrasse bei Mümliswil zu einem Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Autolenkerin war in Richtung Ramiswil unterwegs, als sie in einer Kurve ins Rutschen kam. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich-frontal ins entgegenkommende Postauto.

Zum Glück eine Leerfahrt

Weder die 23-Jährige noch der Chauffeur wurden beim Unfall verletzt. Im Postauto befanden sich zudem keine Fahrgäste. Die Strasse blieb an der Crash-Stelle rund eine Stunde gesperrt. Der Personenwagen musste abgeschleppt werden.

(miw)