Velofahrer stirbt nach Kollision mit Postauto

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Zollikofen BE: Ein Postauto und ein Velolenker fuhren auf der Kirchlindachstrasse in Richtung Kirchlindach. Aus noch zu klärenden Gründen kam es im Bereich der Verzweigung Kirchlindachstrasse/Waldheimweg zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei stürzte der Velofahrer und geriet unter das Postauto, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochvormittag mitteilte.

Der Velolenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert, zu seiner Identität bestehen jedoch konkrete Hinweise.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Kirchlindachstrasse musste für die Unfall- und

Räumungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle für

mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.



(20 Minuten)