Unfallursache? Dieser Lenker war betrunken

Ein alkoholisierter Automobilist verursachte am frühen Sonntagmorgen im solothurnischen Schönenwerd einen Selbstunfall. Der blaue BMW kam in der Nacht von der Strasse ab und landete direkt im Vorgarten eines dortigen Hauses. Auf dem kleinen Mäuerchen, in einer Thuja-Hecke, kam der Wagen schliesslich zum Stillstand.

Die alarmierte Polizei rückte mitsamt einer Ambulanz zum Unfallort aus. Dort führte die Patrouille einen Alkoholtest mit dem Lenker durch. Dieser zeigte einen positiven Wert an – die Polizei nahm dem betrunkenen Verunfallten so umgehend den Führerausweis ab. Der Mann, der durch den Selbstunfall verletzt wurde, muss sich nun auf ein Verfahren einstellen.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Medienmitteilung zum Unfall nutzt die Kantonspolizei Solothurn so auch gleich für Präventionsarbeit. So teilt die Polizei mit: «In den kommenden Wochen steigt erfahrungsgemäss, verbunden mit diversen festlichen Aktivitäten, der Alkoholkonsum an.» Gegen ein Glas Wein oder ein kühles Bier sei nichts einzuwenden. Doch: «Wer ein Fahrzeug lenken muss, sollte laut der Polizei auf den Konsum von Alkohol gänzlich verzichten. Unter Alkoholeinfluss steigt die Risikobereitschaft, gleichzeitig beeinträchtigen schon kleine Mengen Alkohol die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Wer unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug lenkt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Dritte.»

