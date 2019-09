Kaum einer weiss, wohin die Reise gehen soll

Erste Wohnung, Nebenjob, Studium: Für viele junge Erwachsene begann am Montag mit dem Studienbeginn ein neuer Lebensabschnitt. So auch für Laura (21) aus Au im Kanton St. Gallen. Sie begann ihr dreijähriges Psychologiestudium an der Uni Bern: «Ich wusste nicht so recht, ob ich Psychologie oder Recht studieren soll. Hier in Bern habe ich dann einen Kompromiss gefunden», sagt die St. Gallerin. Neben dem Psychologie-Studium besucht sie demnächst auch Seminare in Kriminologie und Soziologie.

Ihr gefällt vor allem, dass sie nun selbst entscheiden kann, was sie lernen möchte. Welchen Beruf sie mal ausüben will, weiss Laura jedoch noch nicht zu hundert Prozent: «Kriminologin bei der Polizei wäre cool. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher.» So ergeht es auch anderen Studenten, die heuer ihre berufliche Karriere lancieren: «Auf jeden Fall etwas mit Sport, doch in welchem Bereich, weiss ich noch nicht genau», sagt Sportwissenschafts-Student Tobias (19).

So startet die @unibern ins neue Studienjahr 2019: Mit deutlich über 18‘000 Studierenden, international herausragenden Erfolgen in der Weltraum,- Medizinal- und Nachhaltigkeitsforschung, und besseren Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs: https://t.co/J4z3vqKjXc #Bern pic.twitter.com/nF1hZ91JQA — Universität Bern (@unibern) September 13, 2019

Was soll aus mir werden?



Nach dem Gymnasium stellt sich für viele junge Erwachsene die Frage, ob und was sie studieren möchten. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, Fachrichtungen und Nebenfächer zu beachten. Trotzdem wissen die meisten, in welche Richtung sie gehen möchten: «Ich liebe Sport, deswegen war mir relativ schnell klar, was ich studieren möchte», so Sportstudent Tobias. Ähnlich erging es auch Medizinstudent Julian (20): «Mich interessieren Naturwissenschaften. Deswegen hab ich mich letztendlich für ein Medizinstudium entschieden.» Doch in welche Fachrichtung er gehen will, weiss auch Julian noch nicht so genau. Zukunftssorgen plagen ihn deswegen aber keine: «Ich lasse mich überraschen.»

Erstsemestler Timon (20) hat sich für ein Geographiestudium entschieden. Nach seinem Studium stehen ihm verschiedenste Berufswege offen: «Lehrer, Entwicklungshilfe oder Forschung würden mich interessieren. Ich habe aber noch keine konkreten Pläne», sagt Timon.

Kindheitsträume

Andere hingegen wissen schon seit Jahren, was sie mal werden möchten und haben nun die ersten Schritte dazu getätigt. So etwa Allan (19), der seit Montag an der Pädagogischen Hochschule Bern studiert: «Schon seit ich in ein Kind bin, will ich Lehrer werden. Über die Jahre hat sich dieser Wunsch bestätigt. Ich denke, dieser Beruf passt am besten zu mir», so Allan. Er will zukünftig an der Oberstufe unterrichten. Nach einem Zwischenjahr startet für ihn nun wieder der Alltag: «Ich freu mich auf das Studi-Leben. Nach meinem Zwischenjahr habe ich nun wieder einen geregelten Alltag habe und eine gewisse Routine.»

(rc)