Planänderung wegen Coronavirus an Uni Bern

Berner Studis, die Chinesisch lernen wollen, bietet das Institut für Sprachwissenschaften der Universität Bern derzeit einen Mandarin-Kurs an. Nach zwei Semestern des Vokabeln-Büffelns wäre geplant, den Sommer über an der Uni Wuhan zu verbringen. Doch die chinesische Stadt in der Provinz Hubei gilt als Ausgangsort des Coronavirus.

Schickt die Uni ihre Studenten ins Seuchen-Gebiet? 20 Minuten hat beim Verantwortlichen des Kurses nachgefragt. «Die Planungen für die Sommerschule sind selbstverständlich sistiert», sagt Anton Lachner. Dies, bis die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Wuhan und ganz China wieder als bedenkenloses Reiseziel klassifiziert habe.

Sicherheitshalber rekognoszieren

Falls die Reisewarnung vollständig aufgehoben wird, will Organisator Lachner vorher sicherheitshalber selber nach Wuhan reisen, um die Situation vor Ort zu beurteilen: «Wenn die Situation aber unsicher oder unklar bleibt, wird die Sommerschule nicht durchgeführt.» Die Sicherheit seiner Studierenden habe «oberste Priorität». Die Betroffenen sind zudem alle bereits informiert worden.

Unter Quarantäne

Derzeit wäre eine Sprachreise allgemein nicht möglich: Ende Januar hat die chinesische Behörde Wuhan und andere Grossstädte in der Region grossräumig abgeriegelt. Reisen ins betroffene Gebiet sind derzeit nur mit einer Sondergenehmigung möglich. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit ist bis auf weiteres Pflicht. Wie das BAG schreibt, ist unklar, wie lange diese Einschränkungen gelten. Die WHO spricht von einer internationalen Notlage.

