Dozentin bezeichnete Homosexuelle als «krank»

Ein Student der Universität Freiburg erhebt schwere Vorwürfe. Wie die «Freiburger Nachrichten» berichten, klagt ein Student der Theologischen Fakultät über Homophobie und Transphobie im Vorlesungssaal.

So soll eine Dozentin in einer Vorlesung über christliche sexuelle Ethik im Katholizismus Homosexuelle als «krank» bezeichnet haben. Die Fachkraft habe dort gar Adressen von Therapiezentren zur Heilung von Homosexualität empfohlen. Der Vorfall soll sich im Herbstsemester 2017 zugetragen haben, ans Licht brachte ihn Mitte September die Freiburger Studierendenzeitung «Spectrum».

«Gegen die Statuten»

Das Rektorat kennt die Vorwürfe bereits und hat reagiert. «Wenn es stimmt, dass die Lehrperson diese Äusserungen gemacht hat, dann verstösst das klar gegen die Statuten der Universität», sagt Rektorin Astrid Epiney gegenüber der Zeitung. Die Uni sei dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung verpflichtet und das Rektorat untersuche nun den Vorfall genau.

Die Vorwürfe werden offenbar nicht auf die leichte Schulter genommen: Die betreffende Vorlesung wurde eingestellt und soll bis Ende Semester nicht mehr weitergeführt werden. Man habe dies am Montag zusammen mit der betreffenden Lehrperson so entschieden. Epiney: «Unsere Aufgabe als Universität ist es, einen ordnungsgemässen Lehrbetrieb zu garantieren.» Dies sei derzeit nicht möglich. Das Rektorat bedaure, was geschehen sei.

Antwort der Theologischen Fakultät erwartet

Verschiedene Studenten und Organisationen haben für heute eine Demonstration angekündigt. Organisiert wird diese von der LGBT-Organisation der Universität Freiburg Lago, dem Kollektiv des Frauenstreiks Fribourg sowie zahlreichen Studenten. Die Demonstration soll um 18 Uhr vor der Aula Magna an der Universität Miséricorde, wo derzeit der Fakultätsrat tagt, stattfinden.

«Wir erwarten eine klare Antwort der Theologischen Fakultät, die bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert hat», so Sharon Casu, Präsidentin der Studierendenorganisation Lago. Gegenüber 20 Minuten ergänzt sie: «Wir verlangen, dass die verantwortliche Dozentin entlassen wird.» Ungefähr 100 bis 150 Leute werden erwartet. Zudem sollen auch Professoren der Universität an der Demonstration teilnehmen, um der Diskriminierung ein Ende zu setzen und den Betroffenen gegenüber Solidarität auszudrücken.

