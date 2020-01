Unterschrift als Beweis, dass Studenten fit sind

Um einen Kurs an der Uni zu bestehen, greifen manche Studenten in die Trickkiste. Während einige versuchen, sich gänzlich vor der Prüfung zu drücken und sie jemand anderen schreiben zu lassen, werden andere erst nach der Notenvergabe aktiv. So sollen bei der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (WiSo) der Universität Bern mehrere Studierende versucht haben, bei ungenügenden Noten nachträglich Krankheit am Prüfungstag anzugeben.

«Darauf wurde ein Deckblatt für die Prüfung eingeführt, worauf die Studierenden mit ihrer Unterschrift bezeugen müssen, dass sie physisch und psychisch in der Lage sind, die Prüfung zu absolvieren», erklärt die Universität Bern gegenüber Nau.ch. Nun könnten die Studierenden «nicht nachträglich geltend machen, am Tag der Prüfung krank gewesen zu sein». Auch von anderen Fakultäten soll diese Praxis übernommen worden sein.

(juu)